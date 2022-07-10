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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 июля оккупанты обстреляли из РСЗО Днепропетровскую область, произошел пожар – ГСЧС

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Спасатели сообщили, что пожар был потушен
Спасатели сообщили, что пожар был потушен
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook (иллюстративное)

10 июля российские оккупанты обстреляли Синельниковской район Днепропетровской области. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Под вражеский обстрел попал Синельниковский район. Из РСЗО агрессор ударил по Великомихайловской общине. В одном из сел во дворе частного дома загорелся сеновал и трактор. Пожар был потушен", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

"Масштабы разрушений выясняются. Спасатели просят жителей не перемещаться по селу, пока не обследуют территорию. Там могут остаться небезопасные кассетные элементы", – добавили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Скриншот: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, ГСЧС, Днепропетровская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины
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