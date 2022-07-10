10 июля оккупанты обстреляли из РСЗО Днепропетровскую область, произошел пожар – ГСЧС

"Под вражеский обстрел попал Синельниковский район. Из РСЗО агрессор ударил по Великомихайловской общине. В одном из сел во дворе частного дома загорелся сеновал и трактор. Пожар был потушен", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал.
"Масштабы разрушений выясняются. Спасатели просят жителей не перемещаться по селу, пока не обследуют территорию. Там могут остаться небезопасные кассетные элементы", – добавили в ГСЧС.
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