10 июля оккупанты обстреляли из РСЗО Днепропетровскую область, произошел пожар – ГСЧС

Спасатели сообщили, что пожар был потушен Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook (иллюстративное)

"Под вражеский обстрел попал Синельниковский район. Из РСЗО агрессор ударил по Великомихайловской общине. В одном из сел во дворе частного дома загорелся сеновал и трактор. Пожар был потушен", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

"Масштабы разрушений выясняются. Спасатели просят жителей не перемещаться по селу, пока не обследуют территорию. Там могут остаться небезопасные кассетные элементы", – добавили в ГСЧС.

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Скриншот: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook