Оккупанты не могут взять всю Луганскую область, застряли у Белогоровки – Гайдай

Гайдай напомнил, что ранее в районе Белогоровки оккупанты при форсировании реки ранее потеряли около сотни танков Фото: Сергей Гайдай / Facebook

"Застряли на сегодняшний день российские войска в районе Белогоровки, скорее всего, это благодаря нашим защитникам, которые дают хороший отпор в этом месте", – отметил он.

Гайдай также добавил, что хорошую работу провели украинские артиллеристы, которые уничтожили за последние несколько дней большое количество вражеских складов с боеприпасами, поэтому у оккупантов сейчас очень плохая логистика с подвозом боеприпасов.

"Они думали, что это промежуточное для них село, которое они быстренько пройдут и пойдут дальше в сторону Славянска и частично в сторону Бахмута. Все заявления о том, что Луганская область уже захвачена и они планируют наступление на Бахмут и Славянск, пока остаются словами", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай напомнил, что в районе Белогоровки оккупанты при форсировании реки ранее потеряли около сотни танков.

"Более того, два дня назад произошла новая эпопея с танками. На этом направлении они потеряли благодаря нашим артиллеристам еще пару десятков танков очередных", – сообщил Гайдай.