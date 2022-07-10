Оккупанты не могут взять всю Луганскую область, застряли у Белогоровки – Гайдай

Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Застряли на сегодняшний день российские войска в районе Белогоровки, скорее всего, это благодаря нашим защитникам, которые дают хороший отпор в этом месте", – отметил он.
Гайдай также добавил, что хорошую работу провели украинские артиллеристы, которые уничтожили за последние несколько дней большое количество вражеских складов с боеприпасами, поэтому у оккупантов сейчас очень плохая логистика с подвозом боеприпасов.
"Они думали, что это промежуточное для них село, которое они быстренько пройдут и пойдут дальше в сторону Славянска и частично в сторону Бахмута. Все заявления о том, что Луганская область уже захвачена и они планируют наступление на Бахмут и Славянск, пока остаются словами", – подчеркнул глава ОВА.
Гайдай напомнил, что в районе Белогоровки оккупанты при форсировании реки ранее потеряли около сотни танков.
"Более того, два дня назад произошла новая эпопея с танками. На этом направлении они потеряли благодаря нашим артиллеристам еще пару десятков танков очередных", – сообщил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.