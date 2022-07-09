В Луганской области оккупанты намерены объявить регион российским и объявить мобилизацию – Гайдай

"Луганская область не оккупирована – небольшую часть региона ВСУ держат, несмотря на победные заявления россиян. За прошедшие сутки наши бойцы уничтожили несколько вражеских танков и складов с боеприпасами", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что "оперативная пауза", которую объявили оккупанты, обусловлена исключительно успехами украинских военных.

"Так называемая "ЛНР" хочет провести референдум, чтобы, когда мы получим достаточное количество оружия, оккупанты смогли заявить, что идет нападение уже на земли РФ, и объявить мобилизацию", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)