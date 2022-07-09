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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты намерены объявить регион российским и объявить мобилизацию – Гайдай

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Оккупанты готовятся к усилению украинской армии
Оккупанты готовятся к усилению украинской армии
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты еще не захватили всю территорию Луганской области, а на оккупированной территории захватчики хотят провести так называемый референдум. Об этом заявил 9 июля в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Луганская область не оккупирована – небольшую часть региона ВСУ держат, несмотря на победные заявления россиян. За прошедшие сутки наши бойцы уничтожили несколько вражеских танков и складов с боеприпасами", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что "оперативная пауза", которую объявили оккупанты, обусловлена исключительно успехами украинских военных.

"Так называемая "ЛНР" хочет провести референдум, чтобы, когда мы получим достаточное количество оружия, оккупанты смогли заявить, что идет нападение уже на земли РФ, и объявить мобилизацию", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После ухода российских войск из северных областей Украины оккупанты сосредоточились на захвате Донбасса.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. 3 июля украинские военные ушли из Лисичанска, последнего крупного города Луганской области, в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз.

Российское минобороны заявляло о полном захвате области. Украинские власти опровергали это.

Теги: Россия, Луганская область, референдум, война, Донбасс, военные, мобилизация, Сергей Гайдай, война России против Украины, ЛНР, войска, российские оккупанты
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