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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Министр обороны Польши привез нам САУ Krab, которые мощно накормят врага огнем

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Главком ВСУ сообщал, что польские САУ Krab успешно работают на передовой
Главком ВСУ сообщал, что польские САУ Krab успешно работают на передовой
Фото: EPA

Украина получила от Польши очередные самоходные артиллерийские установки Krab. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, опубликованного его пресс-службой 12 июля.

"Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком – вице-премьер-министром и министром обороны Польши. А он привез нам Krab – те, которые мощно накормят нашего врага огнем. Конечно, ключевой темой наших переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество. Но важно не только то, что мы говорили, но и то, как мы говорили. Совершенно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем. Так же проходят и все остальные мои переговоры. Это всегда чувствуется", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

По мнению Зеленского, в отношениях Украины и Польши сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".

Глава Украинского государства присвоил польскому городу Перемышлю почетный знак отличия "Город-спаситель". Также он инициировал законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины" в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом. 

AHS Krab – польская САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS-90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. По словам главы Минобороны, после орудий М777 и FH70САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который Украине удалось привлечь.

29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что САУ Krab "успешно работают на передовой".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Мариуш Блащак
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