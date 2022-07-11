Дуда сообщил, что Зеленский направил в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, информирует в Twitter его канцелярия.
"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду проект закона о предоставлении полякам в Украине особого статуса", – сказал Дуда.
Prezydent @AndrzejDuda: Dzisiaj Prezydent @ZelenskyyUa skierowa * do Verkhovnej Rady projekt ustawy o nadaniu Polakom na Ukrainie specjalnego statusu.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 11, 2022
Других деталей в его канцелярии не сообщили. Пока соответствующего проекта закона нет на сайте Верховной Рады.
Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине 22 мая в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом.
По информации ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ границу Украины и Польши пересекли около 4,5 млн украинских беженцев, 1,2 млн украинцев зарегистрировались в стране для участия в программе временной защиты. Как говорил Зеленский, Польша делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.