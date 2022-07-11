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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда сообщил, что Зеленский направил в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине

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Законопроект Зеленского пока не опубликован
Законопроект Зеленского пока не опубликован
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект об особом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, информирует в Twitter его канцелярия. 

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду проект закона о предоставлении полякам в Украине особого статуса", – сказал Дуда.

Других деталей в его канцелярии не сообщили. Пока соответствующего проекта закона нет на сайте Верховной Рады. 

Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине 22 мая в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом. 

Контекст:

По информации ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ границу Украины и Польши пересекли около 4,5 млн украинских беженцев, 1,2 млн украинцев зарегистрировались в стране для участия в программе временной защиты. Как говорил Зеленский, Польша делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Владимир Зеленский, законопроект, Анджей Дуда, война России против Украины
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