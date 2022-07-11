"Конца войны в Украине не видно". Министр образования Польши говорит, что число украинских детей в школах страны к 1 сентября удвоится

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину система образования Польши уже приняла 200 тыс. украинских детей, из них 160 тыс. – в школы и 40 тыс. – в детсады. Прогноз ведомства говорит о том, что еще столько же могут присоединиться к началу учебного года.

"Конца войны в Украине не видно, поэтому, естественно, те дети, которые здесь, наверное, останутся. И приедут еще", – сказал он.

Министр подчеркнул, что министерство образования и науки предложило создавать во всех школах украинские классы и усиленно преподавать в них польский язык, что, по его словам, дало возможность войти в новый учебный год на должном образовательном уровне.

"И во многих местах это удалось", – отметил он.

Также министр добавил, что достаточно желающих продолжить дистанционное обучение в Украине.

"Часть детей, которые находятся в Польше, захотят остаться за компьютерами и продолжать учиться со сверстниками дистанционно", – сказал он.