Школьные экзамены учащиеся из Украины смогут сдать в Польше

До 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше Фото: depositphotos.com

Как сообщил Чарнек, вчера он разговаривал на эту тему с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом. Они договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах.

"Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа. Мы ждем этой информации от министра Шкарлета, а затем сделаем следующие шаги. Планируется, что экзамены будут проходить в шести городах Польши, в шести университетах", – рассказал польский министр.

Как отмечает "Польское радио", в мае около 40 учеников из Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля, решили сдавать польские экзамены.