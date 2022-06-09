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ОБЩЕСТВО

Школьные экзамены учащиеся из Украины смогут сдать в Польше

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До 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше
До 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше
Фото: depositphotos.com

Ученики из Украины смогут сдавать экзамен на аттестат в Польше. Об этом сообщил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, его цитирует "Польское радио".

Как сообщил Чарнек, вчера он разговаривал на эту тему с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом. Они договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах.

"Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа. Мы ждем этой информации от министра Шкарлета, а затем сделаем следующие шаги. Планируется, что экзамены будут проходить в шести городах Польши, в шести университетах", – рассказал польский министр.

Как отмечает "Польское радио", в мае около 40 учеников из Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля, решили сдавать польские экзамены.

Контекст:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет 27 мая говорил, что с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, почти 672 тыс. детей школьного возраста выехали за границу. По данным ООН на 7 июня, большую часть украинских беженцев – 3,8 млн человек – приняла Польша.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, школьники, экзамен, Сергей Шкарлет
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