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В Польше на Bayraktar для Украины собрали уже более 10 млн злотых

В Польше объявили сбор на Bayraktar для Украины в июне
В Польше объявили сбор на Bayraktar для Украины в июне
Фото: EPA

В Польше на беспилотник Bayraktar для Украины собрали уже более 10 млн злотых из 22,5 млн заявленных. Об этом сообщил в Facebook инициатор сбора, польский журналист Славомир Сераковский 10 июля.

"Будет ярче!" – прокомментировал он результат.

Скриншот: Sławomir Sierakowski / Facebook
Скриншот: Sławomir Sierakowski / Facebook

На момент написания новости собрано уже почти 10,5 млн злотых.

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Польша – уже вторая страна, которая собирает деньги на Bayraktar для Украины. Первой была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину.

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar
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