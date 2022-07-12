Зеленский встретился с министром обороны Польши

Глава Украинского государства поблагодарил Польшу и ее оборонное ведомство за поддержку Украины в войне, развязанной Россией.

"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, мощь Вооруженных сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая сейчас происходит в Украине из-за российской агрессии", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что в будущем в мирное время отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и страны будут еще больше сближаться, а оборонное сотрудничество государств усилится.

Также Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку украинцев, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны.

"Спасибо, господин президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", – заявил Блащак.