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Зеленский встретился с министром обороны Польши

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Зеленский встретился с Блащаком 12 июля
Зеленский встретился с Блащаком 12 июля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля встретился с вице-премьер-министром – министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Глава Украинского государства поблагодарил Польшу и ее оборонное ведомство за поддержку Украины в войне, развязанной Россией.

"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, мощь Вооруженных сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая сейчас происходит в Украине из-за российской агрессии", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что в будущем в мирное время отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и страны будут еще больше сближаться, а оборонное сотрудничество государств усилится.

Также Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку украинцев, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны.

"Спасибо, господин президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", – заявил Блащак.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

По мнению Зеленского, в отношениях Украины и Польши сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".

Глава Украинского государства присвоил польскому городу Перемышлю почетный знак отличия "Город-спаситель". Также он инициировал законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины" в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский, война России против Украины, Мариуш Блащак
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