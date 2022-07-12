Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о статусе поляков в Украине

Стефанчук анонсировал рассмотрение депутатами законопроекта о статусе граждан Польши в Украине через две недели Фото: Верховна Рада України / Telegram

"Законопроект будет вынесен на рассмотрение в зал парламента сразу же по истечении всех процедурных сроков, и, надеюсь, он будет проголосован единогласно. Согласно процедуре, должно пройти 14 дней с момента регистрации законопроекта для внесения альтернативных законопроектов и рассмотрения их в комитетах", – рассказал спикер.

Он добавил, что законопроект был определен Зеленским как неотложный и будет рассматриваться как первоочередной.

Спикер подтвердил, что законопроект предлагает ввести для граждан Польши правовой статус аналогичный тому, который на сегодняшний день предоставлен украинцам на территории Польши. Речь идет о сроках пребывания в стране, возможностях трудоустройства и ведения бизнеса, гарантиях соцзащиты, а также о возможностях получения образования.

Кроме того, законопроект предусматривает для граждан Польши упрощенный механизм получения разрешения на временное проживание в Украине при подаче минимального пакета документов, отметил Стефанчук.

"Для научных и научно-педагогических работников предусматривается возможность трудоустройства на тех же условиях, повышения квалификации. Медицинские работники также смогут получить особый период – до 18 месяцев – для возможности находиться и получать все квалификационные обеспечения на территории Украины", – добавил глава ВР.