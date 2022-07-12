Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о статусе поляков в Украине

"Законопроект будет вынесен на рассмотрение в зал парламента сразу же по истечении всех процедурных сроков, и, надеюсь, он будет проголосован единогласно. Согласно процедуре, должно пройти 14 дней с момента регистрации законопроекта для внесения альтернативных законопроектов и рассмотрения их в комитетах", – рассказал спикер.
Он добавил, что законопроект был определен Зеленским как неотложный и будет рассматриваться как первоочередной.
Спикер подтвердил, что законопроект предлагает ввести для граждан Польши правовой статус аналогичный тому, который на сегодняшний день предоставлен украинцам на территории Польши. Речь идет о сроках пребывания в стране, возможностях трудоустройства и ведения бизнеса, гарантиях соцзащиты, а также о возможностях получения образования.
Кроме того, законопроект предусматривает для граждан Польши упрощенный механизм получения разрешения на временное проживание в Украине при подаче минимального пакета документов, отметил Стефанчук.
"Для научных и научно-педагогических работников предусматривается возможность трудоустройства на тех же условиях, повышения квалификации. Медицинские работники также смогут получить особый период – до 18 месяцев – для возможности находиться и получать все квалификационные обеспечения на территории Украины", – добавил глава ВР.
Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине 22 мая, во время визита президента Польши Анджея Дуды, в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом. Документ предусматривает легализацию пребывания в Польше, а также право на работу, пособия, медпомощь и учебу.
11 июля Зеленский направил законопроект об особом статусе поляков в Украине в Раду. Законопроект №7550 зарегистрирован в Верховной Раде 11 июля. Он предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши аналогичных тем, которые установлены в принятом 12 марта Польшей законе. Документ был разработан "в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности".
Зеленский предлагает предоставить полякам и членам их семей – супругам, детям (независимо от гражданства) – возможность легального пребывания на территории Украины на протяжении 18 месяцев.
Согласно документу, граждане Республики Польша, которые законно находятся в Украине, смогут получить право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в образовательных учреждениях, медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины, а также право на отдельные социальные выплаты согласно действующему законодательству Украины.
По информации ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ границу Украины и Польши пересекли около 4,5 млн украинских беженцев, 1,2 млн украинцев зарегистрировались в стране для участия в программе временной защиты. Как говорил Зеленский, Польша делает все для того, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.