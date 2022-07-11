Президентский законопроект предлагает разрешить полякам находиться в Украине 18 месяцев и дать такие же права на работу и учебу, как украинцам

Зеленский анонсировал подачу этого законопроекта в Раду во время визита Дуды в Киев Фото: EPA

В законопроекте Зеленский предлагает предоставить полякам и членам их семей – супругам, детям (независимо от гражданства) – возможность легального пребывания на территории Украины на протяжении 18 месяцев.

Согласно документу, граждане Республики Польша, которые законно находятся в Украине, смогут получить право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в образовательных учреждениях, медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины, а также на отдельные социальные выплаты согласно действующему законодательству Украины.

В пояснительной записке отмечается, что президент Украины внес законопроект в ответ на принятие в Польше закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", который регулирует ряд ключевых вопросов, связанных с пребыванием украинцев, бежавших от войны, устанавливает инструменты помощи, а также предусматривает упрощение трудоустройства и легализацию нахождения.

Как сообщается на сайте Офиса президента, законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши, аналогичных установленным в принятом 12 марта Польшей законе. Документ был разработан "в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности".