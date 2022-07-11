Экс-президент Польши Валенса предлагает "сократить" Россию до менее чем 50 млн жителей

Валенса призвал Запад пойти дальше освобождения Украины от войск РФ, предложив "освобождение России".
"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через 10 лет мы увидим появление другого Путина. Сегодня мы должны форсировать эту смену политического строя или, иначе, организовать восстание народов", – отметил Валенса.
По его словам, без полной смены политического режима в Москве мировая безопасность может быть обеспечена только "расчленением" нынешней России. В частности, он заявил, что есть 60 народов, которые были аннексированы Россией, как сейчас украинцы.
"Надо бы поднять эти народы, присоединенные к России. Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее чем 50 млн", – считает Валенса.
В настоящее время в государстве проживает 144 млн человек.
Валенса занимал должность президента Польши в 1990–1995 годах, является лауреатом Нобелевской премии мира 1983 года.
Еще до 24 февраля он заявлял, что в случае нападения России на Украину необходимо немедленно ответить, атаковав Москву.
После полномасштабного российского вторжения он поддержал Украину, заявив, что от украинцев сейчас зависит будущая судьба Европы и даже мира.