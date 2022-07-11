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Экс-президент Польши Валенса предлагает "сократить" Россию до менее чем 50 млн жителей

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Валенса призвал Запад пойти дальше освобождения Украины от войск РФ, предложив "освобождение России"
Валенса призвал Запад пойти дальше освобождения Украины от войск РФ, предложив "освобождение России"
Фото: EPA

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил в интервью Le Figaro 10 июля, что для мировой безопасности нужно организовать "восстание" народов в России и сократить население РФ до 50 млн человек.

Валенса призвал Запад пойти дальше освобождения Украины от войск РФ, предложив "освобождение России".

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через 10 лет мы увидим появление другого Путина. Сегодня мы должны форсировать эту смену политического строя или, иначе, организовать восстание народов", – отметил Валенса.

По его словам, без полной смены политического режима в Москве мировая безопасность может быть обеспечена только "расчленением" нынешней России. В частности, он заявил, что есть 60 народов, которые были аннексированы Россией, как сейчас украинцы.

"Надо бы поднять эти народы, присоединенные к России. Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее чем 50 млн", – считает Валенса.

В настоящее время в государстве проживает 144 млн человек.

Контекст:

Валенса занимал должность президента Польши в 1990–1995 годах, является лауреатом Нобелевской премии мира 1983 года.

Еще до 24 февраля он заявлял, что в случае нападения России на Украину необходимо немедленно ответить, атаковав Москву.

После полномасштабного российского вторжения он поддержал Украину, заявив, что от украинцев сейчас зависит будущая судьба Европы и даже мира.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Польша, война, Лех Валенса, война России против Украины
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