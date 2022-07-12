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Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель"

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Перемышль получил почетное отличие за всестороннюю помощь украинцам
Перемышль получил почетное отличие за всестороннюю помощь украинцам
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия "Город-спаситель", сообщили в Офисе президента 11 июля.

В указе говорится, что отличие присвоено "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета".

В Офисе президента подчеркнули, что этим званием в Украине отдают "дань уважения беспрецедентной солидарности местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом".

Зеленский сообщил, что ввел специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины, 22 мая. Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоено это почетное отличие.

УНИАН называет Перемышль "едва ли не самым большим хабом для беженцев в Польше": ввиду близости к границе город служит для украинцев "вратами в Европу".

Контекст:

По информации ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ границу Украины и Польши пересекли около 4,5 млн украинских беженцев, 1,2 млн украинцев зарегистрировались в стране для участия в программе временной защиты. Как говорил Зеленский, Польша делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

По мнению Зеленского, в отношениях Украины и Польши сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов".

Теги: Польша, беженцы, Владимир Зеленский, Перемышль, награда
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