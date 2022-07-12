Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель"

В указе говорится, что отличие присвоено "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета".

В Офисе президента подчеркнули, что этим званием в Украине отдают "дань уважения беспрецедентной солидарности местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом".

Зеленский сообщил, что ввел специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины, 22 мая. Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоено это почетное отличие.

УНИАН называет Перемышль "едва ли не самым большим хабом для беженцев в Польше": ввиду близости к границе город служит для украинцев "вратами в Европу".