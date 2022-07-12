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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В отношениях Украины и Польши – самый высокий уровень доверия и сотрудничества за жизни поколений – Зеленский

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Зеленский заявил, что Украина и Польша могут быть свободными только вместе
Зеленский заявил, что Украина и Польша могут быть свободными только вместе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 11 июля призвал Верховную Раду максимально добросовестно отнестись к законопроекту о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине, который он сам инициировал.

Обращение Зеленского опубликовано на сайте Офиса президента. 

Президент подал этот законопроект в Раду 11 июля.

"Фактически это ответ на закон, который весной был принят польским государством в интересах наших граждан. В частности, предлагаю дать нашим польским братьям возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание, – прокомментировал он. – Мы достигли в отношениях с Польшей высочайшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а за жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи во всех сферах и на основе четкого понимания, что Украина и Польша могут быть свободными только вместе – в братстве".

Контекст:

Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине 22 мая, во время визита президента Польши Анджея Дуды, в ответ на закон о помощи гражданам Украины, принятый польским Сеймом. Документ предусматривает легализацию пребывания в Польше, а также право на работу, пособия, медпомощь и учебу.

По информации ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ границу Украины и Польши пересекли около 4,5 млн украинских беженцев, 1,2 млн украинцев зарегистрировались в стране для участия в программе временной защиты. Как говорил Зеленский, Польша делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Польша, трудоустройство, Владимир Зеленский, законопроект, сотрудничество
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