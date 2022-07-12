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Премьер Польши назвал Путина и "русский мир" "наследниками ОУН и УПА"

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Моравецкий говорит о необходимости строить отношения Украины и Польши на правде о Волынской трагедии
Моравецкий говорит о необходимости строить отношения Украины и Польши на правде о Волынской трагедии
Фото: gov.pl

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 11 июля в Варшаве принял участие в мероприятиях в память о жертвах Волынской трагедии и выступил с речью, канцелярия премьера вела трансляцию и приводит отрывки из выступления.

Моравецкий, выступая возле памятника жертвам Волынской трагедии, говорил, что в 1943–1945 годах были убиты десятки тысяч поляков, многие из них похоронены в братских могилах. Премьер заверил, что "не успокоится", пока не будут найдены все захоронения.

Также Моравецкий говорил о нынешних отношениях Украины и Польши. Он отметил, что их можно строить только на основе правды, не умалчивая о трагедии, а также увековечивая память об этих событиях. 

Сейчас Украина, воюющая с Россией, борется против национализма, которому сама поддалась 80 лет назад, заявил Моравецкий. 

"Сложившаяся ситуация заставила нас осознать, что Украина и Польша сильнее вместе. Этот шанс на лучшее будущее для обеих стран появился сейчас, когда Украина героически защищает свою страну перед лицом российской агрессии, а Польша ее поддерживает. Это уникальная возможность основывать будущее не на претензиях, насмешках, лжи, а на правде, будущем и общей силе, большей силе, когда она делится, родилась прямо сейчас, вместе с борьбой против этого националистического "русского мира", – добавил он. 

Украина видит, что "наследником ОУН и УПА является "русский мир", продолжил Моравецкий. Президент России Владимир Путин ведет себя в преступной манере, напоминающей самые страшные преступления геноцида, известные из мировой истории, добавил он. 

"Сегодня Украина видит, к чему ведут национализм и империализм и что наследником Организации украинских националистов и УПА является Путин, который пытается внедрить "русский мир", – добавил Моравецкий в Facebook. – Только на основе правды о жестоком волынском преступлении мы можем построить наше общее будущее. Его нельзя построить на лжи. Мы должны воспользоваться этой прекрасной возможностью, которая появилась в такое трудное время, когда Украина с помощью Польши взялась за оружие и мы открыли свои сердца и дома для украинских беженцев. Вот почему я верю, что эти камни и надгробия, напоминающие нам о страшных временах, чудесным образом станут плитами примирения. Пусть Украина сохранит свою свободу – и для нас тоже". 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=586723806152014&set=a.322039355953795

Контекст:

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (Волынская трагедия). В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. 8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В 2019 году президент Польши Анджей Дуда заявил, что события 1940-х годов на Волыни были "не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить".

Летом 2019 года Институт национальной памяти Польши объявил поиски свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА" против поляков на Волыни в годы Второй мировой войны. Тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что польский Институт нацпамяти "сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения".

В 2021 году действующий глава УИНП Антон Дробович заявил, что эти исторические события травматичны для обществ обоих стран, его цитирует сайт института. 

"Все жертвы многочисленных преступлений заслуживают быть названными и почитаемыми. Все преступники должны быть осуждены. Мы до сих пор на пути к этому, а это значит, что должны уделять особое внимание профессиональным исследованиям и оценкам событий, чтобы наше незнание не было благодатной почвой для спекуляций политиканов и вражды. Честная научная дискуссия, поисковые работы, изучение архивов – без популизма и дерганий – это то, чего так не хватает нашим странам", – сказал Дробович.

После начала полномасштабного вторжения России Дуда и президент Украины Владимир Зеленский говорили, что в истории отношений двух стран начался новый этап и  "исторические вопросы кажутся мелкими"

Зеленский в день памяти жертв Волынской трагедии внес в Верховную Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, геноцид, ОУН, УПА, Волынская трагедия, Матеуш Моравецкий
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