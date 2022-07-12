Премьер Польши назвал Путина и "русский мир" "наследниками ОУН и УПА"

Моравецкий говорит о необходимости строить отношения Украины и Польши на правде о Волынской трагедии Фото: gov.pl

Моравецкий, выступая возле памятника жертвам Волынской трагедии, говорил, что в 1943–1945 годах были убиты десятки тысяч поляков, многие из них похоронены в братских могилах. Премьер заверил, что "не успокоится", пока не будут найдены все захоронения.

Также Моравецкий говорил о нынешних отношениях Украины и Польши. Он отметил, что их можно строить только на основе правды, не умалчивая о трагедии, а также увековечивая память об этих событиях.

Сейчас Украина, воюющая с Россией, борется против национализма, которому сама поддалась 80 лет назад, заявил Моравецкий.

"Сложившаяся ситуация заставила нас осознать, что Украина и Польша сильнее вместе. Этот шанс на лучшее будущее для обеих стран появился сейчас, когда Украина героически защищает свою страну перед лицом российской агрессии, а Польша ее поддерживает. Это уникальная возможность основывать будущее не на претензиях, насмешках, лжи, а на правде, будущем и общей силе, большей силе, когда она делится, родилась прямо сейчас, вместе с борьбой против этого националистического "русского мира", – добавил он.

Украина видит, что "наследником ОУН и УПА является "русский мир", продолжил Моравецкий. Президент России Владимир Путин ведет себя в преступной манере, напоминающей самые страшные преступления геноцида, известные из мировой истории, добавил он.

"Сегодня Украина видит, к чему ведут национализм и империализм и что наследником Организации украинских националистов и УПА является Путин, который пытается внедрить "русский мир", – добавил Моравецкий в Facebook. – Только на основе правды о жестоком волынском преступлении мы можем построить наше общее будущее. Его нельзя построить на лжи. Мы должны воспользоваться этой прекрасной возможностью, которая появилась в такое трудное время, когда Украина с помощью Польши взялась за оружие и мы открыли свои сердца и дома для украинских беженцев. Вот почему я верю, что эти камни и надгробия, напоминающие нам о страшных временах, чудесным образом станут плитами примирения. Пусть Украина сохранит свою свободу – и для нас тоже".