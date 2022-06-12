Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики России и Путина

По словам Ким Чен Ына, КНДР "дорожит" отношениями с РФ Фото: EPA

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", – говорится в сообщении.

По словам Ким Чен Ына, КНДР "дорожит" отношениями с РФ и стремится их развивать.