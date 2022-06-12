Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики России и Путина

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", – говорится в сообщении.
По словам Ким Чен Ына, КНДР "дорожит" отношениями с РФ и стремится их развивать.
В 2019 году Ким Чен Ын встречался с Путиным во Владивостоке. Тогда их переговоры продлились три с половиной часа, но совместного заявления они не делали.
В январе 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что российская фирма "Парсек" причастна к ракетной программе Северной Кореи.
2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением полномасштабного вторжения РФ в Украину. Документ не поддержали пять членов ООН, среди которых КНДР.