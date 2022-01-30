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КНДР провела седьмой ракетный запуск с начала года

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В последнее время КНДР провела несколько пусков
В последнее время КНДР провела несколько пусков
Фото: EPA

Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap 30 января.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР запустила снаряд неизвестного типа в Японское море. Военные чиновники анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

С начала года это уже седьмой запуск, который произвела Северная Корея. Предыдущий был совершен 27 января – были выпущены, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.

14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: КНДР, Северная Корея, Южная Корея, ракеты, запуск
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