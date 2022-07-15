Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2022
 
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Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать

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Белый: Тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век ее хватит точно
Белый: Тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век ее хватит точно
Фото: Анатолий Белый / Facebook

Российский актер Анатолий Белый 14 июля на своей странице в Facebook осудил нападение РФ на Украину и заявил, что покинул Россию, так как больше "не может делать вид, что ничего не происходит".

По словам Белого, перед отъездом он, "стиснув зубы" и "руководствуясь понятием профессиональной чести" доиграл до конца театральный сезон в МХТ имени Чехова.

"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать веселую музыку. Не могу больше молчать, – заявил он. – Я высказал свою позицию в начале войны. Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял – это бесполезно, действительно большинство za. И я замолчал".

По словам Белого, он считает себя, и таких как он, пораженцами в этой битве. 

"Нас мало. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше", – подчеркнул он.

Актер признался, что испытывает разочарование.

"Разочарование очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век ее хватит точно", – заявил он. 

В своем заявлении он также высказался о ракетном обстреле Винницы.

"Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце мое болит каждый день. Нет войне", – подытожил Белый.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FsdVyECmGKWwZN63wzetFJYbL24VScM8rFR2GbNRuZEQF4nToy94kfT24AnVni4zl&id=100008321987694

Контекст:

Анатолий Белый родился в 1972 году в городе Брацлав Винницкой области. Настоящая фамилия артиста  Вайсман. Он – заслуженный артист РФ.

В 1995 году Белый окончил театральное училище имени Щепкина в Москве. С 2003-го по июль 2022 года служит в МХТ имени Чехова.

Теги: Россия, обстрелы, актер, война России против Украины, Анатолий Белый
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