Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать

Белый: Тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век ее хватит точно Фото: Анатолий Белый / Facebook

По словам Белого, перед отъездом он, "стиснув зубы" и "руководствуясь понятием профессиональной чести" доиграл до конца театральный сезон в МХТ имени Чехова.

"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать веселую музыку. Не могу больше молчать, – заявил он. – Я высказал свою позицию в начале войны. Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял – это бесполезно, действительно большинство za. И я замолчал".

По словам Белого, он считает себя, и таких как он, пораженцами в этой битве.

"Нас мало. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше", – подчеркнул он.

Актер признался, что испытывает разочарование.

"Разочарование очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век ее хватит точно", – заявил он.

В своем заявлении он также высказался о ракетном обстреле Винницы.

"Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце мое болит каждый день. Нет войне", – подытожил Белый.

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