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15 марта, 2022
 
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"Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз

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Поперечный: Как же я ох...ел от того, что люди, которые клеили наклейки "Можем повторить", реально имели это в виду
Поперечный: Как же я ох...ел от того, что люди, которые клеили наклейки "Можем повторить", реально имели это в виду
Фото: Данила Поперечный / Facebook

Российский стендап-комик и YouTube-блогер Данила Поперечный 14 марта разместил на своем канале в YouTube видеообращение, в котором заявил, что покидает РФ из-за получаемых угроз, но намерен вернуться в страну.

"24 февраля я понял, что все мои представления о настоящем и будущем РФ оказались иллюзиями. Хотелось бы выразить соболезнования всем жителям Украины. Я не знаю, нужны ли вам эти слова от меня, русскоязычного комика. Но я, честно, очень сожалею. Я видел фотографии разбомбленных домов, роддомов. Это настоящий кошмар – все, что с вами происходит. Я себе представить не могу, что вы чувствуете. Но я, правда, всем сердцем вам сочувствую, хоть и знаю, что для многих из вас это просто пустой звук", – заявил артист. 

Он отметил, что осудил нападение РФ на Украину "в первый же день, когда полетели бомбы".

"Я не настолько наивен, чтобы полагать, что Путин посмотрит мое видео и скажет: "Ребята, разворачиваем танки, Данька грустит". Это видео было сделано для того, чтобы выразить позицию, которой нас учили с детства: нельзя допускать войны. И каково же было мое удивление, что у настолько прописной истины оказалось столько оппонентов", – отметил Поперечный, заявив, что из-за своей позиции подвергся критике со стороны огромного количества россиян. 

Поперечный также прокомментировал, почему не призывает россиян выходить на антивоенные митинги. 

"Как только я начну делиться видео и фотографиями оттуда и призову кого-то из вас выйти на несогласованный митинг, я тут же отправлюсь в тюрьму. И скорее всего, на все 15 лет. Эти законы уже приняты, дела клепают, а фейками называют все, что хочется суду. И я готов сесть в тюрьму, если бы был уверен, что это принесет хоть какую-то пользу. Но вы даже представить себе не можете, как быстро люди забудут о том, что какой-то комик из России отправился в тюрьму, пока идет "спецоперация", – рассказал артист. 

Поперечный признался, что власть в РФ "десятилетиями выстраивала митингоустойчивую систему".

"То, что у вас получилось сделать в Украине, не значит, что этот опыт применим на все страны. Я был почти на всех последних митингах, и омоновцев там в два раза больше, чем протестующих. Потому что люди не хотят в тюрьму. Люди просто хотят жить. Всегда есть аргумент: "А нас в Украине бомбят, а вы боитесь тюрьмы". Мне чудовищно жаль, что с вами происходит то, что происходит. Но я, сидящий в тюрьме, вряд ли смогу принести пользу", – заявил он.

Поперечный, резюмируя, признался, что покинул Россию после того, как стал получать угрозы по телефону.

"Мы очень сильно недооценили попагандистов – [Маргариту] Симоньян, [Владимира] Соловьева, [Дмитрия] Киселева. Пока мы над ними посмеивались, они ...башили в цель, попадая в умы наших сограждан. Как же я ох...ел от того, что люди, которые клеили наклейки "Можем повторить", реально имели это в виду. Свои 28 лет четыре дня назад я праздновал не в России, потому что испугался. Я был уверен, что пока весь мир следит за "спецоперацией", под шумок начнется чистка от тех, кто может представлять информационную угрозу, и тех, кто не выразил поддержки. Уехал я не навсегда. Не буду делать вид, что у меня был запланирован отпуск. Мне стало страшно за свою жизнь. В ближайшее время я вернусь в Россию. Дело в моих близких, которые не могут уехать. При этом специально на рожон я лезть не буду. Я до последнего буду оставаться в стране, которую люблю", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Данила Поперечный / YouTube
Контекст:

В 2018 году СБУ запретила Поперечному въезд в Украину из-за его антиукраинской позиции и заявлений в поддержку российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма, на три года. 

25 февраля 2022 года, на следующий день после нападения РФ на Украину, комик записал видео, на котором выступил против войны. Он отметил, что в Украине живут его родственники, а сам он считает ее "родным местом". В своем обращении он в том числе обратился к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, российская агрессия, война России против Украины, комик, Данила Поперечный
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