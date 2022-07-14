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Российский режиссер Качанов: Я рванул из России не от страха – я не мог спать. В воздухе было ощущение трагедии

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Качанов: В России со мной происходили физиологические процессы, несовместимые с жизнью
Качанов: В России со мной происходили физиологические процессы, несовместимые с жизнью 
Фото: romankachanoff / Innstagram

Российский режиссер Роман Качанов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что он почувствовал облегчение, когда ему удалось уехать из России.

В момент нападения РФ на Украину Качанов был в Москве – он заканчивал работу над фильмом "Марш утренней зари".

"В момент, когда все рванули, я оставался там, и деваться мне было некуда – надо было заканчивать фильм", – объяснил режиссер. 

Он сказал, что из-за войны у него началась бессонница. 

"Естественно, я не спал... Это фигня, в общем, можно не спать и по каким-то другим причинам. Я имею в виду, фигня, что я не спал и как я это чувствовал. Но как-то выразить это я не мог. У меня первое интервью во время войны вот сейчас с тобой, – рассказал Качанов. – Я понял, что это катастрофа. Но как это расценивать? Как сбой матрицы? Или что-то еще? И это ощущение катастрофы – оно никуда не проходило эти два месяца".

Россию режиссер покинул в начале мая.

 выдохнул, когда смог выехать в начале мая, – вспомнил он. – Утром я доделал фильм, вечером уже ехал на автобусе в Вильнюс".

В Балтии, по его словам, в первый месяц ему пришлось много переезжать. 

"Так складывалось, что я переезжал из города в город: из Вильнюса – в Ригу, из Риги – в Таллинн. Переезжал внутри города: почему-то (случайно или неслучайно) в гостинице у меня заканчивался номер  я переезжал [в другую]... То есть я почувствовал себя беженцем в этот момент. А может быть, я им оказался. Скорее всего, второе. Потому что в такой ситуации весь мир оказался беженцами. Весь мир, ты сам понимаешь, сейчас с Украиной", – сказал Качанов. 

Он объяснил, что решил покинуть Россию не потому, что боялся, а просто физически не мог там находиться. 

"Я рванул не от страха, а потому, что я не мог спать, у меня все время кружилась голова. Я даже переехал из деревни в город. Думал: может быть, я не могу заснуть, потому что это деревня, мне кажется, что я там один... Я переехал в город, чтобы шумели машины, хлопали двери, и там я тоже не мог заснуть. Потому что это ощущение трагедии не то что мое было – оно просто в воздухе [витало], – рассказал режиссер. – Я закончил кино – и уехал. Чтобы хотя бы спать. Или, может, чтобы почувствовать себя беженцем. Сейчас, может быть, почувствовать себя беженцем  более адекватно, чем сидеть ровно на жопе". 

Пока Качанов живет в Риге. Гордон спросил, навсегда ли он уехал из России.

"Никогда не говори "никогда"... Мне могут сказать: "Ты выпендриваешься, Рома, люди живут в этом во всем..." Но лично со мной там происходили физиологические процессы, несовместимые с жизнью. Понимать, что ты находишься в центре ада (хотя вроде бы прописку я ни у кого не просил), что отсюда идут лучи смерти, а ты такой сидишь под этой башней... Я бы просто загнулся там. Поэтому насколько я долго уехал? Пока будет работать этот излучатель", – ответил Качанов. 

Режиссер, известный по фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус", осудил войну РФ против Украины, назвал ее "адищем" и сказал, что он на стороне "страдающего и защищающегося народа Украины"

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Война продолжается 141-й день. 

С учетом территории, захваченной российскими оккупантами после 2014 года, сейчас Россия контролирует около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиянВ конце июня, как выяснила "Медуза", по заказу администрации президента России был проведен новый закрытый опрос населения РФ об отношении к войне против Украины. Он показал, что войну поддерживает 57% россиян, 30% респондентов сказали, что ее надо остановить, остальные затруднились с ответом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, страны Балтии, Рига, Таллинн, Вильнюс, война России против Украины, Роман Качанов
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