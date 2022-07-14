Российский режиссер Качанов: Я рванул из России не от страха – я не мог спать. В воздухе было ощущение трагедии

В момент нападения РФ на Украину Качанов был в Москве – он заканчивал работу над фильмом "Марш утренней зари".

"В момент, когда все рванули, я оставался там, и деваться мне было некуда – надо было заканчивать фильм", – объяснил режиссер.

Он сказал, что из-за войны у него началась бессонница.

"Естественно, я не спал... Это фигня, в общем, можно не спать и по каким-то другим причинам. Я имею в виду, фигня, что я не спал и как я это чувствовал. Но как-то выразить это я не мог. У меня первое интервью во время войны вот сейчас с тобой, – рассказал Качанов. – Я понял, что это катастрофа. Но как это расценивать? Как сбой матрицы? Или что-то еще? И это ощущение катастрофы – оно никуда не проходило эти два месяца".

Россию режиссер покинул в начале мая.

"Я выдохнул, когда смог выехать в начале мая, – вспомнил он. – Утром я доделал фильм, вечером уже ехал на автобусе в Вильнюс".

В Балтии, по его словам, в первый месяц ему пришлось много переезжать.

"Так складывалось, что я переезжал из города в город: из Вильнюса – в Ригу, из Риги – в Таллинн. Переезжал внутри города: почему-то (случайно или неслучайно) в гостинице у меня заканчивался номер – я переезжал [в другую]... То есть я почувствовал себя беженцем в этот момент. А может быть, я им оказался. Скорее всего, второе. Потому что в такой ситуации весь мир оказался беженцами. Весь мир, ты сам понимаешь, сейчас с Украиной", – сказал Качанов.

Он объяснил, что решил покинуть Россию не потому, что боялся, а просто физически не мог там находиться.

"Я рванул не от страха, а потому, что я не мог спать, у меня все время кружилась голова. Я даже переехал из деревни в город. Думал: может быть, я не могу заснуть, потому что это деревня, мне кажется, что я там один... Я переехал в город, чтобы шумели машины, хлопали двери, и там я тоже не мог заснуть. Потому что это ощущение трагедии не то что мое было – оно просто в воздухе [витало], – рассказал режиссер. – Я закончил кино – и уехал. Чтобы хотя бы спать. Или, может, чтобы почувствовать себя беженцем. Сейчас, может быть, почувствовать себя беженцем – более адекватно, чем сидеть ровно на жопе".

Пока Качанов живет в Риге. Гордон спросил, навсегда ли он уехал из России.

"Никогда не говори "никогда"... Мне могут сказать: "Ты выпендриваешься, Рома, люди живут в этом во всем..." Но лично со мной там происходили физиологические процессы, несовместимые с жизнью. Понимать, что ты находишься в центре ада (хотя вроде бы прописку я ни у кого не просил), что отсюда идут лучи смерти, а ты такой сидишь под этой башней... Я бы просто загнулся там. Поэтому насколько я долго уехал? Пока будет работать этот излучатель", – ответил Качанов.

Режиссер, известный по фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус", осудил войну РФ против Украины, назвал ее "адищем" и сказал, что он на стороне "страдающего и защищающегося народа Украины".

ВИДЕО