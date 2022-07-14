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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский режиссер Качанов: Войну России против Украины я воспринял как личную трагедию – значит, я что-то недоработал

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Качанов: Я на стороне страдающего и защищающегося народа Украины
Качанов: Я на стороне страдающего и защищающегося народа Украины
Фото: romankachanoff / Innstagram

Российский режиссер Роман Качанов во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону осудил войну России против Украины и заявил, что чувствуют "дикую неловкость" из-за происходящего.

Качанов рассказал, что в момент нападения на Украину он находился в России, где заканчивал работу над фильмом "Марш утренней зари". Россию он покинул в начале мая ("утром я доделал фильм, вечером уже ехал на автобусе в Вильнюс"). 

"Ну что я об этом думаю? Во-первых, я испытываю вообще дикую неловкость, – сказал Качанов. – Потому что просто так исторически и географически получилось, что я оказался на той стороне в этот момент [нападения]. Безусловно, сразу воспринял это как личную трагедию. Как личную трагедию, [потому] что я что-то недоработал".

Он рассказал, что чувствовал личную ответственность, поскольку постоянно говорил молодым кинематографистам, что работает, чтобы сделать мир лучше.

"[Думал, что] мир лучше не станет, но, может быть, моя работа сохранит баланс, чтобы зло не поднялось. Мир невозможно сделать лучше, но можно сохранить баланс. И вот когда все это случилось, я понял, что даже то, что делал мой папа [известный российский мультипликатор Роман Качанов – старший– все эти "Чебурашки", "Тайны третьей планеты", – и то, что делал я, – все пошло прахом", – сказал Качанов.

Он назвал войну "страшной трагедией" и сообщил, что многие его знакомые, когда она началась, уехали из России, "потому что были в диком шоке". 

"Страшная трагедия, естественно. Представлять, что людей сейчас бомбят, что... Блин, – сказал, подбирая слова, Качанов. – Я не мог уехать  мне нужно было закончить кино. И я все это наблюдал изнутри. Ужас, не ужас – тут очень сложно подобрать слова... Но я должен сказать, что, понятно, я на стороне страдающего и защищающегося народа Украины. Потому что мы все в первую очередь люди. И когда люди вынуждены защищаться, ты просто по дефолту оказываешься на их стороне". 

Режиссер подчеркнул, что всех моральных людей учили: нужно сочувствовать тем, кого убивают.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Война продолжается 141-й день. 

С учетом территории, захваченной российскими оккупантами после 2014 года, сейчас Россия контролирует около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Украины – победа и освобождение всех украинских территорий от оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, кино, российская агрессия, война России против Украины, Роман Качанов
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