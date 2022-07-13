Российский режиссер Качанов: Не исключаю, что у украинцев в России есть гигантский страх, что их притянут за "пятую графу"

Речь об этом зашла во время обсуждения позиции российского режиссера и актера Федора Бондарчука по поводу войны в Украине. Публично он не высказывался об этом, его жена Паулина Андреева в день нападения РФ на Украину написала в Instagram "Нет войне", а позже подписала письмо российских сценаристов с призывом "прекратить военные действия и найти слова для диалога и переговоров".

Гордон спросил у Качанова, известно ли ему, какую позицию занимает Бондарчук.

"Для меня это загадка... То, что сейчас происходит, – это вопрос не национальный. Ты это сам тоже прекрасно понимаешь. Федя всегда говорил, что он – украинец. Он говорил: "Я – хохол", – и все эти поговорочки [употреблял]: "Где хохол прошел, там еврею делать нечего". То есть он сам все время себя идентифицировал как украинца", – рассказал режиссер.

Журналист напомнил, что так себя идентифицировал и отец Бондарчука, известный российский режиссер Сергей Бондарчук, который родился в Херсонской области.

"Окей, да. Понимаешь, мы с тобой обсуждаем разные степени серого. Я не исключаю, что у этнических украинцев в России есть гигантский страх, что их в какой-то момент притянут [к ответственности] за "пятую графу" (так в СССР называли указание в документах национальности человека. – "ГОРДОН"), – предположил Качанов. – У меня есть такие знакомые (я не буду их называть), которые кричат громче всех [за войну]. Это люди, которые говорили, что "я – хохол", у них куча родственников в Украине, но они самые такие борцы за... Непонятно, за что. За ад! А про Федю я не знаю. Во всяком случае никаких активностей с его стороны я не наблюдал".

Сам Качанов, известный по фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус", осудил войну РФ против Украины, назвал ее "адищем" и уехал из страны.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube