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Российский режиссер Качанов: Не исключаю, что у украинцев в России есть гигантский страх, что их притянут за "пятую графу"

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Качанов: То, что сейчас происходит, это вопрос не национальный
Качанов: То, что сейчас происходит, – это вопрос не национальный
Скриншот: Общественная Служба Новостей / YouTube

Российский режиссер Роман Качанов предполагает, что многие этнические украинцы, которые живут в России, могут бояться преследования, поэтому либо молчат, либо публично поддерживают войну против Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Речь об этом зашла во время обсуждения позиции российского режиссера и актера Федора Бондарчука по поводу войны в Украине. Публично он не высказывался об этом, его жена Паулина Андреева в день нападения РФ на Украину написала в Instagram "Нет войне", а позже подписала письмо российских сценаристов с призывом "прекратить военные действия и найти слова для диалога и переговоров".

Гордон спросил у Качанова, известно ли ему, какую позицию занимает Бондарчук. 

"Для меня это загадка... То, что сейчас происходит, – это вопрос не национальный. Ты это сам тоже прекрасно понимаешь. Федя всегда говорил, что он – украинец. Он говорил: "Я – хохол", – и все эти поговорочки [употреблял]: "Где хохол прошел, там еврею делать нечего". То есть он сам все время себя идентифицировал как украинца", – рассказал режиссер. 

Журналист напомнил, что так себя идентифицировал и отец Бондарчука, известный российский режиссер Сергей Бондарчук, который родился в Херсонской области. 

"Окей, да. Понимаешь, мы с тобой обсуждаем разные степени серого. Я не исключаю, что у этнических украинцев в России есть гигантский страх, что их в какой-то момент притянут [к ответственности] за "пятую графу" (так в СССР называли указание в документах национальности человека"ГОРДОН"), – предположил Качанов. – У меня есть такие знакомые (я не буду их называть), которые кричат громче всех [за войну]. Это люди, которые говорили, что "я – хохол", у них куча родственников в Украине, но они самые такие борцы за... Непонятно, за что. За ад! А про Федю я не знаю. Во всяком случае никаких активностей с его стороны я не наблюдал". 

Сам Качанов, известный по фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус", осудил войну РФ против Украины, назвал ее "адищем" и уехал из страны. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Согласно данным переписи населения, которую в РФ проводили в 2010 году, в стране проживало около 1,9 млн украинцев (1,35% от всего населения). В 2018 году в МИД Украины сообщили, что в России живет около 3 млн украинцев. В 2020–2021 годах в РФ проводили новую перепись, но ее результаты пока не опубликованы. 

В первые месяцы после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в России проходили малочисленные антивоенные акции протесты (на них собиралось по несколько тысяч человек), сейчас активность практически прекратилась. Украинская диаспора в РФ не делала публичных заявлений с осуждением войны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, диаспора, война России против Украины, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Роман Качанов
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