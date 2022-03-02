"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо

"У нас запрещено употреблять слово "война". Слово "мир" у нас употреблять можно. Мир Украины – разрушается. Мир независимого суверенного государства сейчас под обстрелами. Мир России – разрушается. Тот мир, который уже наступил в нашей стране и еще наступит в ближайшем и отдаленном будущем, – это мир изоляции, мир экономической, культурной, гуманитарной катастрофы. Катастрофы и для тех, кто "не согласен", и для тех, кто поддерживает "военную спецоперацию". Мы, сценаристы РФ, призываем во имя нашего общего мира прекратить военные действия и найти слова для диалога и переговоров", – говорится в письме.
Его подписали Роман Кантор, Паулина Андреева, Наталья Мещанинова, Любовь Мульменко, Анастасия Пальчикова, Анна Пармас, Александр Талал, Петр Тодоровский, Алексей Смирнов, Алексей Чупов, Наташа Меркулова, Кирилл Соколов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.