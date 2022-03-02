"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо

"У нас запрещено употреблять слово "война". Слово "мир" у нас употреблять можно. Мир Украины – разрушается. Мир независимого суверенного государства сейчас под обстрелами. Мир России – разрушается. Тот мир, который уже наступил в нашей стране и еще наступит в ближайшем и отдаленном будущем, – это мир изоляции, мир экономической, культурной, гуманитарной катастрофы. Катастрофы и для тех, кто "не согласен", и для тех, кто поддерживает "военную спецоперацию". Мы, сценаристы РФ, призываем во имя нашего общего мира прекратить военные действия и найти слова для диалога и переговоров", – говорится в письме.

Его подписали Роман Кантор, Паулина Андреева, Наталья Мещанинова, Любовь Мульменко, Анастасия Пальчикова, Анна Пармас, Александр Талал, Петр Тодоровский, Алексей Смирнов, Алексей Чупов, Наташа Меркулова, Кирилл Соколов.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.