Закрытый опрос ВЦИОМ показал, что 57% россиян хотят продолжать войну против Украины – "Медуза"

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: ЕРА

Социологи задавали россиянам такой вопрос: "Одни говорят, что боевые действия на Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе – первая или вторая?".

Собеседники издания утверждают, что войну в Украине поддерживают 57%, они считают, что боевые действия следует продолжать.

Мнение, что войну нужно остановить, разделяют 30% респондентов. Остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

По данным "Медузы", у россиян старшего возраста наблюдается большая поддержка войны против Украины: в категории "60 лет плюс" таких 72%, а среди граждан в возрасте от 18-ти до 24 года – только 19%.

Издание отмечает, что опрос показал более высокую поддержку боевых действий в Украине среди жителей городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) – 62%.

Сколько человек приняло участие в опросе ВЦИОМ, "Медуза" не знает.

Война России против Украины. Главное (обновляется)