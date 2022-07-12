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Закрытый опрос ВЦИОМ показал, что 57% россиян хотят продолжать войну против Украины – "Медуза"

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: ЕРА

В конце июня по заказу администрации президента России Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел закрытый опрос населения об их отношении к войне против Украины, которую в России публично называют "спецоперацией". Об этом со ссылкой на ряд источников сообщила 12 июля российская "Медуза".

Социологи задавали россиянам такой вопрос: "Одни говорят, что боевые действия на Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе – первая или вторая?".

Собеседники издания утверждают, что войну в Украине поддерживают 57%, они считают, что боевые действия следует продолжать.

Мнение, что войну нужно остановить, разделяют 30% респондентов. Остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

По данным "Медузы", у россиян старшего возраста наблюдается большая поддержка войны против Украины: в категории "60 лет плюс" таких 72%, а среди граждан в возрасте от 18-ти до 24 года – только 19%.

Издание отмечает, что опрос показал более высокую поддержку боевых действий в Украине среди жителей городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) – 62%.

Сколько человек приняло участие в опросе ВЦИОМ, "Медуза" не знает.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Опрос "Левада-Центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживают 81% россиян.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, соцопрос, агрессия, вторжение, война России против Украины, ВЦИОМ, население, российские оккупанты
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