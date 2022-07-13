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13 июля, 2022
 
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка

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Катерина Прокопенко познакомилась с будущим мужем в 2015 году
Катерина Прокопенко познакомилась с будущим мужем в 2015 году
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко в эфире канала "1+1" рассказала, как нежно называет ее супруг.

"Как он вас называет?" – спросила у жены Дениса Прокопенко журналистка Наталья Щука.

"Это такое секретное для меня, не хочу, чтобы все знали. Очень мило меня называет. Ну хорошо, скажу: козочкой он меня называет", – призналась Катерина Прокопенко. 

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет. 

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину полк "Азов" вместе с бойцами Национальной гвардии, сотрудниками СБУ, военнослужащими ВСУ, пограничниками и полицейскими защищали Мариуполь от российских оккупантов. Завод "Азовсталь" стал последним объектом в городе, который удерживали украинские защитники. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

В ГУР Минобороны Украины сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, в том числе 95 защитников "Азовстали". Среди них есть нацгвардейцы, военнослужащие ВСУ, ВМС, теробороны, пограничники и один полицейский.

Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героя вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.

Командир полка "Азов" Прокопенко временно, до своего возвращения из плена, передал руководство полком майору Никите Надточию.

Теги: полк Азов, семья, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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