  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ

Гапчинская после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехала из страны, а в начале июля сообщила, что вернулась в Киев Фото: Rudenko Photography&Videomaking / Facebook

"Мой муж на 15 кг похудел, шесть зубов потерял, но он [не отчаивается]", – рассказала Гапчинская.

Она призналась, что муж служит пулеметчиком. Художница также отметила, что стала меньше плакать, так как начала "ощущать свет" и понимать, что "все не зря".

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube