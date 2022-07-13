  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ

"Мой муж на 15 кг похудел, шесть зубов потерял, но он [не отчаивается]", – рассказала Гапчинская.
Она призналась, что муж служит пулеметчиком. Художница также отметила, что стала меньше плакать, так как начала "ощущать свет" и понимать, что "все не зря".
Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.
Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.
Евгения и Дмитрий Гапчинские воспитывают дочь Анастасию (1996) и сына Николая (2017).
Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.