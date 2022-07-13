Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
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"На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ

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Гапчинская после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехала из страны, а в начале июля сообщила, что вернулась в Киев
Гапчинская после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехала из страны, а в начале июля сообщила, что вернулась в Киев
Фото: Rudenko Photography&Videomaking / Facebook

Украинская художница Евгения Гапчинская 13 июля в эфире канала "1+1" рассказала, что ее муж Дмитрий Гапчинский, который с 24 февраля защищает Украину от российских оккупантов, за это время сильно похудел и лишился зубов.

"Мой муж на 15 кг похудел, шесть зубов потерял, но он [не отчаивается]", – рассказала Гапчинская.

Она призналась, что муж служит пулеметчиком. Художница также отметила, что стала меньше плакать, так как начала "ощущать свет" и понимать, что "все не зря". 

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.

Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.

Евгения и Дмитрий Гапчинские воспитывают дочь Анастасию (1996) и сына Николая (2017).

Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Евгения Гапчинская
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