"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ

По словам автора поста, машина отправляется на передовую благодаря украинскому певцу Олегу Виннику, который покинул Украину и переехал в Германию из-за проблем со здоровьем.

"Сегодня из Винницы на передовую отправляется еще одна боевая "Волчица" от Олега Винника. Да здравствуют и побеждают наши "Волчицы". С благодарностью, бойцы в/ч №А7301, – написал Недзельский. – Особое спасибо начальнику Винницкой областной военной администрации Сергею Борзову и его команде за оперативное решение всех юридических и организационных вопросов. Все будет Украина".

На одном из опубликованных фото с дальнего ракурса запечатлены трое мужчин на фоне переданного украинским защитникам автомобиля до его покраски.

"А кто это на фото, где трое стоят? Не можем разглядеть, нечетко", – поинтересовались в комментариях подписчики.

"Олег, конечно, в середине", – ответили фолловеры.

"Нам бы еще пару таких Олегов Винников и [Сергеев] Притул, и "Укроборонпром" можно распускать", – написал в комментариях к своему посту Недзельский.