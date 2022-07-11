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11 июля, 2022
 
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Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Винник исчез из публичного пространства два с половиной месяца назад
Винник исчез из публичного пространства два с половиной месяца назад
Фото: Олег Вінник / Facebook

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин в интервью, которое 10 июля было опубликовано на YouTube-канале "СПЕЦКОР | Новини 2+2", прокомментировал исчезновение украинского артиста Олега Винника.

"Я не знаю, где этот – как его? – Олег Анатольевич Винник. Он уже появился? Надеюсь, он жив и здоров, но странно. Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что все вернется, что память украинцев очень короткая: "Войны нет? Все, класс, пошли", – заявил Харчишин.

ВИДЕО
Видео: СПЕЦКОР | Новини 2+2 / YouTube
Контекст:

3 марта, спустя почти неделю после нападения РФ на Украину, Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.

Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию, в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание Полякова и ведущая Маша Ефросинина. Позже Полякова заявила, что у Винника проблемы со здоровьем. "Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной", – заявила артистка.

Украинский ведущий Слава Демин, комментируя исчезновение Винника, призвал не осуждать певца, не зная, чем он занимается.

Теги: Друга ріка, война России против Украины, Олег Винник, Валерий Харчишин
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