  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину

По словам Леньо, Винник покинул Украину.

"Я вам скажу, он сейчас не в Украине. Он, скорее всего, в Германии. Когда мы победим, он просто выпадет из лодки истории. Может, он и принесет песню, но эта песня будет вызывать эмоцию, которая называется: "Не верю! Олежек, не верю!" – говорит артист. – Я не скажу ему: "Где ты был?" Ты просто сам, Олег, должен понимать, что если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем. Ты будешь не нужен своей жене, своим детям. Что ты им, этим детям, скажешь?"

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Контекст:

3 марта, спустя почти неделю после нападения РФ на Украину, Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.

Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию, в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание Полякова и ведущая Маша Ефросинина. Позже Полякова заявила, что у Винника проблемы со здоровьем. "Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной", – заявила артистка.

Украинский певец Валерий Харчишин предположил, что певец, возможно, гастролирует в Германии.

Украинский ведущий Слава Демин, комментируя исчезновение Винника, призвал не осуждать певца, не зная, чем он занимается.