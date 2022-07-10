  Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП

Арестович: Советник же вообще ничего не получает Фото: alexey.arestovich / Instagram

По сценарию Арестович должен был ответить на вопросы ведущих, один из которых касался его зарплаты.

"У кого зарплата больше – у блогера Арестовича или советника ОП?" – спросил у него ведущий шоу Евгений Кошевой.

"Так советник же вообще ничего не получает. Это на общественных началах. К сожалению", – ответил он.

О том, сколько составляет его доход как блогера, Арестович умолчал.

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Видео: Телеканал 1+1 / YouTube