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10 июля, 2022
 
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Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП

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Арестович: Советник же вообще ничего не получает
Арестович: Советник же вообще ничего не получает
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович стал героем нового выпуска шоу "Байрактар Talks", которое 8 июля вышло на канале "1+1".

По сценарию Арестович должен был ответить на вопросы ведущих, один из которых касался его зарплаты.

"У кого зарплата больше – у блогера Арестовича или советника ОП?" – спросил у него ведущий шоу Евгений Кошевой.

"Так советник же вообще ничего не получает. Это на общественных началах. К сожалению", – ответил он.

О том, сколько составляет его доход как блогера, Арестович умолчал.

ВИДЕО
Видео: Телеканал 1+1 / YouTube
Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: зарплата, Алексей Арестович, советник, президент
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