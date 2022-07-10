Scorpions в Израиле подняла на сцене флаг Украины и спела хит Winds of Change в поддержку украинцев

C флагом в руках Майне спел вместе с зрителями куплет из песни Winds of Change, в новой версии которой есть строчки об Украине.

Telegram-канал "Труха" пишет, что флаг Майне передал украинец с просьбой сохранить знамя.

Контекст:

Scorpions 27 марта во время выступления в Лас-Вегасе спела знаменитый хит Winds of Change, заменив строчку о Москве на фразу об Украине. Вместо "Идя берегом Москвы-реки к парку Горького" солист группы Клаус Майне спел: "А теперь послушай мое сердце – там написано: "Украина".

В мае на концерте группы в Кракове зрители развернули гигантские флаги Украины и Польши.