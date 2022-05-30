На концерте Scorpions в Кракове зрители развернули флаги Украины и Польши. Видео

Scorpions: Большое спасибо за эту крутую и очень эмоциональную ночь Фото: scorpions / Instagram

"Большое спасибо за эту крутую и очень эмоциональную ночь", – подписали ролик музыканты, поставив сердца в цветах украинского и польского флагов.

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