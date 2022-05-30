На концерте Scorpions в Кракове зрители развернули флаги Украины и Польши. Видео

"Большое спасибо за эту крутую и очень эмоциональную ночь", – подписали ролик музыканты, поставив сердца в цветах украинского и польского флагов.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Scorpions 27 марта во время выступления в Лас-Вегасе спели знаменитый хит Winds of Change, заменив строчку о Москве на фразу об Украине. Вместо "Идя берегом Москвы-реки к парку Горького" солист группы Класус Майне спел: "А теперь послушай мое сердце – там написано: "Украина".