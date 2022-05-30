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30 мая, 2022
 
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На концерте Scorpions в Кракове зрители развернули флаги Украины и Польши. Видео

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Scorpions: Большое спасибо за эту крутую и очень эмоциональную ночь
Scorpions: Большое спасибо за эту крутую и очень эмоциональную ночь
Фото: scorpions / Instagram

Во время концерта немецкой группы Scorpions в Кракове (Польша) зрители перед тем как музыканты начали исполнять свой хит Wind of Change, развернули в зале два огромных флага Украины и Польши. Соответствующее видео опубликовано 29 мая на странице музыкантов в Instagram.

"Большое спасибо за эту крутую и очень эмоциональную ночь", – подписали ролик музыканты, поставив сердца в цветах украинского и польского флагов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Scorpions 27 марта во время выступления в Лас-Вегасе спели знаменитый хит Winds of Change, заменив строчку о Москве на фразу об УкраинеВместо "Идя берегом Москвы-реки к парку Горького" солист группы Класус Майне спел: "А теперь послушай мое сердце  там написано: "Украина".

Теги: Польша, музыка, концерт, война России против Украины, Scorpions
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