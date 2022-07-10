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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"HIMARS'ы животворящие". Арестович назвал 11 мест скопления врага, куда ВСУ нанесли ракетные удары 10 июля

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В Украине используют HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км
В Украине используют HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

10 июля Вооруженные силы Украины нанесли более 10 ударов по важным объектам российских войск из американских систем залпового огня HIMARS. Об этом в Fаcebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"За сегодня не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью HIMARS'ов животворящих. Поражение целей (складов с боеприпасами, ГСМ) в Мариуполе, Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, на шахте Калинина и в Ленинском районе Донецка", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "смертям людей радоваться нельзя, даже если они враги, а боевой результативности своей армии радоваться можно".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

9 июля во время бизнес-конференции на платформе Forbes министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РСЗО HIMARS "наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра".

Теги: Донецк, оружие, война, военные, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Алчевск, Харцызск, Шахтерск, боеприпасы, Зугрэс, Иловайск, Алексей Арестович, советник, ВСУ, война России против Украины, ракеты, российские военные, HIMARS
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