"HIMARS'ы животворящие". Арестович назвал 11 мест скопления врага, куда ВСУ нанесли ракетные удары 10 июля

"За сегодня не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью HIMARS'ов животворящих. Поражение целей (складов с боеприпасами, ГСМ) в Мариуполе, Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, на шахте Калинина и в Ленинском районе Донецка", – написал он.
Советник главы ОП подчеркнул, что "смертям людей радоваться нельзя, даже если они враги, а боевой результативности своей армии радоваться можно".
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid03MVP8GPj6JDxeM6sX3Jhx3PNe7sbFynVtLtLt26J9L1kr8EjCrFzYMbp7wbvLnCul?__cft__[0]=AZVqGW291l7e66kODR7fRiH1KrrRRqDqyDmeGvhspZvknohC-e0b8_V0BC-4EXoEgCTt3cs2yVqwrbiQXS0eoTwVk5BRplipykromnGQuORxI49m90qxJMIXZNpsd8lDE-8My0-KCqlTkTjeqJ-fx-rxw_i45XVYxpa434CQ8B98uA&__tn__=%2CO%2CP-R
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
9 июля во время бизнес-конференции на платформе Forbes министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РСЗО HIMARS "наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра".