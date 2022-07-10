"HIMARS'ы животворящие". Арестович назвал 11 мест скопления врага, куда ВСУ нанесли ракетные удары 10 июля

В Украине используют HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"За сегодня не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью HIMARS'ов животворящих. Поражение целей (складов с боеприпасами, ГСМ) в Мариуполе, Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, на шахте Калинина и в Ленинском районе Донецка", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "смертям людей радоваться нельзя, даже если они враги, а боевой результативности своей армии радоваться можно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)