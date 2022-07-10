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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие – Резников

Американские РСЗО уже используют ВСУ
Американские РСЗО уже используют ВСУ
Фото: Міністерство оборони України / Fаcebook

Для сохранения жизней украинских военнослужащих в противостоянии российской агрессии необходимо высокотехнологичное оборудование. Об этом 9 июля во время бизнес-конференции на платформе Forbes заявил министр обороны Украины Алексей Резников, проинформировало Министерство обороны.

"Чтобы сохранить жизнь наших воинов, нужно, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие", – сказал он.

Министр отметил, что украинской армии нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы связи, автоматизированные системы управления и многое другое вооружение.

Резников также объяснил, что полученные от стран-партнеров четыре американские ракетные системы залпового огня HIMARS "наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра".

"Во время российско-украинской войны испытывается эффективность современных военных технологий", – считает Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

В поставки Украине вошли, в частности, американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 километров. С их помощью ВСУ уничтожают склады с боеприпасами российских оккупантов.

Теги: Россия, США, война, радио, вооружение, оборона, Алексей Резников, вторжение, беспилотники, технологии, ВСУ, война России против Украины, HIMARS, MLRS
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