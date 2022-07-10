Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие – Резников

"Чтобы сохранить жизнь наших воинов, нужно, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие", – сказал он.

Министр отметил, что украинской армии нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы связи, автоматизированные системы управления и многое другое вооружение.

Резников также объяснил, что полученные от стран-партнеров четыре американские ракетные системы залпового огня HIMARS "наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра".

"Во время российско-украинской войны испытывается эффективность современных военных технологий", – считает Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)