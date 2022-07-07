"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов

Арестович: Украина или трансформирует полностью свои обывательские практики на соответствующие ее уровню задач, или исчезнет под валом истории Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Смотрю на кейс с "…перемещением с разрешения военкомов" и думаю: до какой же степени нужно себя не уважать, чтобы шарахаться своим мнением от одного поста в интернете (в данном случае страницы ГШ), да что там поста – пары формулировок, да что там формулировок – заголовков, заголовков в перепевках с чужих слов: один заголовок от любви до ненависти", – написал он.

Арестович процитировал писателя Михаила Булгакова, заявив, что "главный порок – трусость".

"Из многих разновидностей трусости самая подлая (не в смысле вреда, а в смысле пресмыкания) – это смена мнения о человеке, коллективе по первому навету (чего уж там говорить о простом недоразумении) – и ровно этим болеет изрядное количество соотечественников", – отметил он.

Арестович заявил, что более мелкой реакции невозможно себе представить.

"Господа. Вы заканчивайте с этим, эдак можно и до мышей до...баться. Ведь совершенно было ясно, что подобная норма, как разрешение на перемещение по справке, нереальна и невыполнима. Но все – зрадонька разлилась. Благородные души имеют главную силу – силу доверия к человеку / людям и веру в то, что добра в нем / них больше, чем зла. Мы не победим без доверия. А без веры в добро в нас самих и не выживем. Украина или трансформирует полностью свои обывательские практики на соответствующие ее уровню задач, или исчезнет под валом истории", – отметил он.

Пост советник главы Офиса президента сопроводил изображением двух обезьян, которым приписаны реплики:

– Посмотри, во что они превратились.

– Это из-за труда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

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