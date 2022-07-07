"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов

"Смотрю на кейс с "…перемещением с разрешения военкомов" и думаю: до какой же степени нужно себя не уважать, чтобы шарахаться своим мнением от одного поста в интернете (в данном случае страницы ГШ), да что там поста – пары формулировок, да что там формулировок – заголовков, заголовков в перепевках с чужих слов: один заголовок от любви до ненависти", – написал он.
Арестович процитировал писателя Михаила Булгакова, заявив, что "главный порок – трусость".
"Из многих разновидностей трусости самая подлая (не в смысле вреда, а в смысле пресмыкания) – это смена мнения о человеке, коллективе по первому навету (чего уж там говорить о простом недоразумении) – и ровно этим болеет изрядное количество соотечественников", – отметил он.
Арестович заявил, что более мелкой реакции невозможно себе представить.
"Господа. Вы заканчивайте с этим, эдак можно и до мышей до...баться. Ведь совершенно было ясно, что подобная норма, как разрешение на перемещение по справке, нереальна и невыполнима. Но все – зрадонька разлилась. Благородные души имеют главную силу – силу доверия к человеку / людям и веру в то, что добра в нем / них больше, чем зла. Мы не победим без доверия. А без веры в добро в нас самих и не выживем. Украина или трансформирует полностью свои обывательские практики на соответствующие ее уровню задач, или исчезнет под валом истории", – отметил он.
Пост советник главы Офиса президента сопроводил изображением двух обезьян, которым приписаны реплики:
– Посмотри, во что они превратились.
– Это из-за труда.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.
28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области". Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать, добавил он.
Позже представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь разъяснил, что для выезда из своего населенного пункта в пределах области военнообязанные украинцы не должны получать разрешение, правило касается в том числе Киева и области.
Вечером 5 июля Зеленский заявил, что ждет от министра обороны Алексея Резникова, Залужного и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы разъяснений относительно разрешений на перемещение военнообязанных украинцев.
Залужный сообщил 6 июля по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего, что Генеральный штаб ВСУ принял решение отменить порядок выдачи разрешений на передвижение военнообязанным гражданам. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что обновленный документ разработают на основе изменений в законодательство Украины, которое регулирует перемещение граждан в условиях военного положения.
В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отмену ограничения на передвижение внутри страны для военнообязанных во время военного положения и мобилизации
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.