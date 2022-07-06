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06 июля, 2022
 
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Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура

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Горбунов считает, что между Россией и Украиной следует построить стену
Горбунов считает, что между Россией и Украиной следует построить стену
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий и волонтер Юрий Горбунов 5 июля в интервью журналистке Алее Доротюк, опубликованном на ее YouTube-канале, заявил, что все россияне причастны к действиям президента РФ Владимира Путина.

"Я понимаю, что есть много россиян, которые выступают против войны, но я не могу простить их из-за того, что Путин – это их рук дело так же. Вот в чем вся беда. Это они его воспитали таким. Это он стал таким вседозволенным и уверовал, что он второй Иисус. (...) Там они терпели, там они не хотели вмешиваться, там они вышли на главную площадь и немного помахали руками, флагами, их в кутузки запихали, и все", – отметил Горбунов.

Он подчеркнул, что для россиян война – часть культуры.

"Сейчас доказано, что украинцы являются частью славянского народа, а россияне – нет. Это азиаты, это их культура. Это методы, которыми пользовалось монголо-татарское иго, и оно до сих пор такое. Что ты возьмешь с этих азиатов?" – сказал он.

По мнению Горбунова, россиянам не нужно давать украинское гражданство.

"Я бы и визовый режим не вводил. Просто бы построил между нами стену, и все. Вообще никаких связей. Разорвать все дипломатические отношения. Они не должны для нас существовать", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Горбунов занимается волонтерской деятельностью для помощи ВСУ, а также проводит акции для сбора средств на нужды украинских больниц.

Теги: Россия, Украина, война, визовый режим, гражданство, вторжение, дипломатические отношения, украинцы, война России против Украины, президент, Юрий Горбунов, ведущий
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