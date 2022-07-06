  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ

"На мой субъективный взгляд, невиновных россиян нет. С того момента, как началась война, я не отвечаю никому из своих российских коллег и друзей, которые у меня есть", – подчеркнул он.

Горбунов не пожелал перечислять фамилии, но признался, что ему писал актер Игорь Скрипко, исполнивший главную роль в сериале "Останній москаль".

"Он переживал, писал, спрашивал, как там, что там. У меня не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему", – заявил актер.

Горбунов признался, что у него "странную улыбку" вызывают размышления российской телеведущей Ксении Собчак, которая отделяет политику власти РФ от ответственности всех россиян за войну.

"Она говорит: "При чем здесь обычные люди? Почему мы должны страдать? Почему нам закрывают магазины?" Именно потому!" – сказал телеведущий.

Горбунов отметил, что многие россияне предпочитают уехать из своей страны, а не выходить на площади и бороться за перемены, чем и отличаются от украинцев.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)