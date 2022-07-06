Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
Новости

"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Горбунов: На мой субъективный взгляд, невиновных россиян нет
Горбунов: На мой субъективный взгляд, невиновных россиян нет
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий и волонтер Юрий Горбунов 5 июля в интервью журналистке Алине Доротюк, опубликованном на ее YouTube-канале, признался, что после начала войны прекратил любое общение со всеми своими коллегами и друзьями из России.

"На мой субъективный взгляд, невиновных россиян нет. С того момента, как началась война, я не отвечаю никому из своих российских коллег и друзей, которые у меня есть", – подчеркнул он.

Горбунов не пожелал перечислять фамилии, но признался, что ему писал актер Игорь Скрипко, исполнивший главную роль в сериале "Останній москаль".

"Он переживал, писал, спрашивал, как там, что там. У меня не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему", – заявил актер.

Горбунов признался, что у него "странную улыбку" вызывают размышления российской телеведущей Ксении Собчак, которая отделяет политику власти РФ от ответственности всех россиян за войну.

"Она говорит: "При чем здесь обычные люди? Почему мы должны страдать? Почему нам закрывают магазины?" Именно потому!" – сказал телеведущий.

Горбунов отметил, что многие россияне предпочитают уехать из своей страны, а не выходить на площади и бороться за перемены, чем и отличаются от украинцев.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Горбунов занимается волонтерской деятельностью для помощи ВСУ, а также проводит акции по сбору средств на нужды украинских больниц.

Теги: Россия, Украина, Ксения Собчак, война, помощь, сериал, украинцы, актер, война России против Украины, Юрий Горбунов, телеведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка
Дмитрий ГОРДОН
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
  "Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля
  "Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили
Дмитрий ГОРДОН
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 