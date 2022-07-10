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10 июля, 2022
 
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"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском

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Фирсов: Нас, тактических медиков, учат разговаривать с ранеными исключительно на украинском языке
Фирсов: Нас, тактических медиков, учат разговаривать с ранеными исключительно на украинском языке
Фото: Єгор Фірсов / Facebook

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины, а сейчас служащий в теробороне тактическим медиком Егор Фирсов 9 июля на своей странице в TikTok опубликовал короткий ролик, в котором рассказал, почему на фронте тактические медики разговаривают с ранеными защитниками Украины только на украинском языке.

"Расскажу о роли языка на войне. Нас, тактических медиков, учат разговаривать с ранеными исключительно на украинском языке. Представьте, раненый приходит в сознание только в авто и слышит русский язык. Он может подумать, что он в плену, выхватить оружие и всех расстрелять. Поэтому язык на войне – преимущественно то, что отличает своих от чужих", – рассказал Фирсов.

Он подчеркнул, что враг может надеть форму ВСУ, желтую повязку, но язык он не подделает никогда.

"Потому что он принадлежит исключительно нам", – подытожил Фирсов. 

Контекст:

Фирсов после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился служить в тероборону. На своих страницах в социальных сетях он рассказывает о своей службе.

Теги: Егор Фирсов, раненые, война России против Украины
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