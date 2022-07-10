"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском

"Расскажу о роли языка на войне. Нас, тактических медиков, учат разговаривать с ранеными исключительно на украинском языке. Представьте, раненый приходит в сознание только в авто и слышит русский язык. Он может подумать, что он в плену, выхватить оружие и всех расстрелять. Поэтому язык на войне – преимущественно то, что отличает своих от чужих", – рассказал Фирсов.

Он подчеркнул, что враг может надеть форму ВСУ, желтую повязку, но язык он не подделает никогда.

"Потому что он принадлежит исключительно нам", – подытожил Фирсов.