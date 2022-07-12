  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"

Первый и последний пост о полномасштабном вторжении РФ в Украину опубликован на странице Ротару в Instagram 28 февраля Фото: sofiarotaru.official / Instagram

По словам Мосейчук, представители украинского шоу-бизнеса избегают говорить, что Ротару замалчивает нападение РФ на Украину.

"Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на "ах, каких людей" и ничего плохого не может сказать. И меня это так курвит – люди, которые собирали стадионы, народные артисты УССР, "одна калина за вікном", – а мы не говорим, что эти люди делают во время войны", – обратилась к Ясинскому и Леньо Мосейчук.

По словам ведущий, Ротару могла бы не молчать, а обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или поддерживающим нападение РФ на Украину российским артистам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, вместе с которыми ранее выступала на одной сцене.

"Представляете, что было бы, если бы София Михайловна написала письмо Путину. Да черт с ним, с Путиным, – Киркорову и Баскову, и сказала: "Вы, придурки, вы на кого рот открываете?!" – возмутилась Мосейчук. – А наш весь цех молчит. Даже никто слова не скажет [о Ротару]".

"А что они должны сказать? Чтобы что?" – отреагировал Ясинский.

"Чтобы эти люди заговорили. Нет этих людей. Ну сколько можно это лицемерие проявлять?!" – ответила ведущая.

В ответ Леньо заявил, что самым худшим наказанием для украинских артистов, которые молчат о войне, будет то, что украинцы не придут больше на их концерты.

"Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры – ссыкуны, ваши кумиры – плохие граждане Украине, не ходите больше на их концерты", – обратился Леньо к поклонникам Ротару.

ВИДЕО

Видео: Наталія Мосейчук / YouTube