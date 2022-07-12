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12 июля, 2022
 
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Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"

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Первый и последний пост о полномасштабном вторжении РФ в Украину опубликован на странице Ротару в Instagram 28 февраля
Первый и последний пост о полномасштабном вторжении РФ в Украину опубликован на странице Ротару в Instagram 28 февраля
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинская ведущая Наталья Мосейчук 10 июля в разговоре с украинским продюсером Михаилом Ясинским и фронтменом украинской рок-группы Kozak System Иваном Леньо обсудила реакцию украинских артистов на позицию замалчивающей войну украинской певицы Софии Ротару. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале ведущей.

По словам Мосейчук, представители украинского шоу-бизнеса избегают говорить, что Ротару замалчивает нападение РФ на Украину. 

"Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на "ах, каких людей" и ничего плохого не может сказать. И меня это так курвит – люди, которые собирали стадионы, народные артисты УССР, "одна калина за вікном", – а мы не говорим, что эти люди делают во время войны", – обратилась к Ясинскому и Леньо Мосейчук. 

По словам ведущий, Ротару могла бы не молчать, а обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или поддерживающим нападение РФ на Украину российским артистам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, вместе с которыми ранее выступала на одной сцене. 

"Представляете, что было бы, если бы София Михайловна написала письмо Путину. Да черт с ним, с Путиным, – Киркорову и Баскову, и сказала: "Вы, придурки, вы на кого рот открываете?!" – возмутилась Мосейчук. – А наш весь цех молчит. Даже никто слова не скажет [о Ротару]". 

"А что они должны сказать? Чтобы что?" – отреагировал Ясинский. 

"Чтобы эти люди заговорили. Нет этих людей. Ну сколько можно это лицемерие проявлять?!" – ответила ведущая. 

В ответ Леньо заявил, что самым худшим наказанием для украинских артистов, которые молчат о войне, будет то, что украинцы не придут больше на их концерты.   

"Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры – ссыкуны, ваши кумиры – плохие граждане Украине, не ходите больше на их концерты", – обратился Леньо к поклонникам Ротару.

ВИДЕО
Видео: Наталія Мосейчук / YouTube
Контекст:

Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналах. 

28 февраля, на пятый день войны Ротару, опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находится в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины",  – добавила она. На данный момент это последний пост на странице певицы в соцсетях после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

7 марта стало известно, что сын и внук Ротару, Руслан и Анатолий Евдокименки были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс. Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука.

Теги: София Ротару, война России против Украины, Наталья Мосейчук
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