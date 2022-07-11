  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину

После отъезда Поляковой ее муж записался в тероборону Фото: Оля Полякова / Facebook

"Мой муж и не собирался выезжать, но мы когда подъехали к границе, я подумала, может, сейчас воспользуюсь своей звездностью. Я подошла, плачу: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей", – рассказала артистка.

По словам Поляковой, в ответ ее начали гладить и сказали: "Прощайтесь".

"И мы попрощались. Я таких видела миллион историй, мы долго стояли на границе", – подытожила певица.

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