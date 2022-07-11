  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину

"Мой муж и не собирался выезжать, но мы когда подъехали к границе, я подумала, может, сейчас воспользуюсь своей звездностью. Я подошла, плачу: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей", – рассказала артистка.
По словам Поляковой, в ответ ее начали гладить и сказали: "Прощайтесь".
"И мы попрощались. Я таких видела миллион историй, мы долго стояли на границе", – подытожила певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вместе с младшей дочерью вернулась в Украину.