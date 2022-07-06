Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео

Полякова спела в метро "Королеву ночи".
Оля Полякова дала концерт в киевском метро. pic.twitter.com/wpv00CdS1z— Сергей из Киева. (@SergUA63) July 6, 2022
А также исполнила песню на украинском языке.
* Співачка Оля Полякова виступила у столичному метро на станції "Майдан Незалежності".— Великий Київ (@BigKyiv) July 6, 2022
Артистка повернулася до України і вирішила підтримати своїх співвітчизників, спустившись до них у метрополітен * pic.twitter.com/l6fExtIsSH
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.