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06 июля, 2022
 
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Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео

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Полякова в июле вернулась в Украину
Полякова в июле вернулась в Украину
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 5 июля выступила с концертом в киевском метро на станции "Майдан Незалежности". Поклонники артистки разместили в сети фрагменты ее выступления.

Полякова спела в метро "Королеву ночи". 

А также исполнила песню на украинском языке. 

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: концерт, Майдан Незалежности, Оля Полякова, певица, метрополитен
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