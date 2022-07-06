Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео

Полякова спела в метро "Королеву ночи".

А также исполнила песню на украинском языке.

* Співачка Оля Полякова виступила у столичному метро на станції "Майдан Незалежності". Артистка повернулася до України і вирішила підтримати своїх співвітчизників, спустившись до них у метрополітен * pic.twitter.com/l6fExtIsSH

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.