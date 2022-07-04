Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции

"У меня за спиной очередь людей, которые возвращаются в Украину. И я в этой очереди", – сообщила артистка.
Полякова не уточнила, приехали ли вместе с ней в Украину ее мать и две дочери.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
После возвращения в Украину Полякова планирует выступать в госпиталях.