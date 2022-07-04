Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции

После возвращения в Украину Полякова планирует выступать в госпиталях Фото: Оля Полякова / Facebook

"У меня за спиной очередь людей, которые возвращаются в Украину. И я в этой очереди", – сообщила артистка.

Полякова не уточнила, приехали ли вместе с ней в Украину ее мать и две дочери.

Фото: polyakovamusic / Instagram