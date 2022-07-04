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04 июля, 2022
 
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Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции

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После возвращения в Украину Полякова планирует выступать в госпиталях
После возвращения в Украину Полякова планирует выступать в госпиталях
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 3 июля в Instagram Stories сообщила, что вернулась в Украину из Франции.

"У меня за спиной очередь людей, которые возвращаются в Украину. И я в этой очереди", – сообщила артистка.

Полякова не уточнила, приехали ли вместе с ней в Украину ее мать и две дочери. 

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Фото: polyakovamusic / Instagram

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

После возвращения в Украину Полякова планирует выступать в госпиталях

Теги: Украина, Франция, война России против Украины, Оля Полякова, певица
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