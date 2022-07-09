"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео

"Это был очень волнующий концерт! Испытываю благодарность и веру в наших воинов ВСУ, и веру в скорую победу! Спасибо вам, наши родные! Все будет Украина", – написала Полякова.
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка", – отреагировали подписчики певицы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.