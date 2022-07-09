"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео

Полякова: Это был очень волнующий концерт! Фото: Оля Полякова / Facebook

"Это был очень волнующий концерт! Испытываю благодарность и веру в наших воинов ВСУ, и веру в скорую победу! Спасибо вам, наши родные! Все будет Украина", – написала Полякова.

"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка", – отреагировали подписчики певицы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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