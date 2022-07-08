  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это

"Я один раз сделал в жизни ошибку и на 9 мая, дурбэцэл, поехал в Москву, – сказал певец. – Простите. Я сам себя проклинаю за это. Но тогда я был слишком несознательным".

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Контекст:

9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево.

Комментируя выступление в РФ, артист тогда заявил, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве, и что он остается патриотом своей страны. После этого во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт исполнителя в ночном клубе "Галерея рыцарей".

В ноябре 2021 года Козловский назвал выступление в РФ огромной ошибкой.