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08 июля, 2022
 
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Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это

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9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево
9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево
Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что был слишком несознательным, когда в 2018 году поехал выступать в РФ на 9 мая. Об этом он рассказал в эфире шоу "Ранок з Україною", которое 8 июля вышло в эфире канала "Украина".

"Я один раз сделал в жизни ошибку и на 9 мая, дурбэцэл, поехал в Москву,  сказал певец. – Простите. Я сам себя проклинаю за это. Но тогда я был слишком несознательным". 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево.

Комментируя выступление в РФ, артист тогда заявил, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве, и что он остается патриотом своей страны. После этого во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт исполнителя в ночном клубе "Галерея рыцарей".

В ноябре 2021 года Козловский назвал выступление в РФ огромной ошибкой

Теги: война России против Украины, Виталий Козловский
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