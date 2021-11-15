"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России

Козловский: На сегодняшний день никакой России в моей жизни не может быть Фото: vkozlovskiy / Instagram

"Пока не решатся вопросы между нашими странами, ни в какую Россию я и думать не буду ехать. Потому что в свое время я сделал огромную ошибку, поехав на 9 мая и выступив на концертах в России. Да, я там очень неплохо заработал. Но я понял после этих концертов одну очень большую вещь. Мне казалось, что я неинтересен, меня никто не любит, за мной никто не следит. Я думал, что если поеду в Россию, то ничего плохого не случится. Более того, я смогу самоутвердиться как артист, потому что буду выступать перед незнакомой публикой", – заявил Козловский.

Он отметил, что в Украине он узнаваем, а для российской публики был иностранным артистом.

"Там совсем другая, иностранная, аудитория. И когда я получал там много аплодисментов, я как артист самоутвердился, а приехав в Украину, получил такую оплеуху по морде, по печенке, по всему... То есть я года два нормально не мог гастролировать. И я понимаю, что это был правильный удар со стороны моей страны, потому что я как самый конченый человек в мире сделал необдуманный шаг. Но, наверное, надо было сделать эту ошибку, чтобы сегодня мыслить совсем иначе. Поэтому на сегодняшний день никакой России в моей жизни не может быть", – заявил артист.

Козловский отметил, что в РФ живет его сестра по отцу.

"Я понимаю, что я к ним не приеду ни при каких обстоятельствах", – резюмировал он.

Комментарий артиста о выступлении в РФ начинается с 37-й минуты ролика.