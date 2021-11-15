Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России

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Козловский: На сегодняшний день никакой России в моей жизни не может быть
Козловский: На сегодняшний день никакой России в моей жизни не может быть
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что в настоящее время не намерен выступать в России. Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях", которая 12 ноября вышла на канале "Украина".

"Пока не решатся вопросы между нашими странами, ни в какую Россию я и думать не буду ехать. Потому что в свое время я сделал огромную ошибку, поехав на 9 мая и выступив на концертах в России. Да, я там очень неплохо заработал. Но я понял после этих концертов одну очень большую вещь. Мне казалось, что я неинтересен, меня никто не любит, за мной никто не следит. Я думал, что если поеду в Россию, то ничего плохого не случится. Более того, я смогу самоутвердиться как артист, потому что буду выступать перед незнакомой публикой", – заявил Козловский.

Он отметил, что в Украине он узнаваем, а для российской публики был иностранным артистом.

"Там совсем другая, иностранная, аудитория. И когда я получал там много аплодисментов, я как артист самоутвердился, а приехав в Украину, получил такую оплеуху по морде, по печенке, по всему... То есть я года два нормально не мог гастролировать. И я понимаю, что это был правильный удар со стороны моей страны, потому что я как самый конченый человек в мире сделал необдуманный шаг. Но, наверное, надо было сделать эту ошибку, чтобы сегодня мыслить совсем иначе. Поэтому на сегодняшний день никакой России в моей жизни не может быть", – заявил артист.

Козловский отметил, что в РФ живет его сестра по отцу. 

"Я понимаю, что я к ним не приеду ни при каких обстоятельствах", – резюмировал он.

Комментарий артиста о выступлении в РФ начинается с 37-й минуты ролика.

Контекст:

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс". 

В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево. Комментируя выступление в РФ, артист тогда заявил, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве, и что он остается патриотом своей страны. По словам Козловского, он не боится травли. После этого во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт исполнителя в ночном клубе "Галерея рыцарей".

В 2014 году, после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума, который состоялся 16 марта того же года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

После начала российской агрессии ряд украинских исполнителей отказались ездить на гастроли в страну-агрессор, в то же время некоторые артисты продолжают гастролировать по России и даже переехали жить в эту страну.

Написавший заявление об отставке министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина не может запретить украинским исполнителям ездить зарабатывать в Россию, тут вопрос только в том, как общество будет относиться к таким артистам. "Мы знаем артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но, с другой стороны, мы не можем запретить Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, выступать в Москве. Это их дело", – сказал министр. 

Теги: Россия, Виталий Козловский, певец
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