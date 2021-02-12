"Мала, танцюй". Козловский снял в клипе о любви разновозрастных моделей. Видео
Украинский певец Виталий Козловский 12 февраля на своем канале в YouTube презентовал клип "Мала, танцюй". По словам артиста, в новой видеоработе он хотел показать, что в каждой женщине живет девочка, мечтающая о любви. Чтобы раскрыть замысел, в ролике певца снялись модели разных возрастов – самой юной участнице клипа исполнилось шесть лет, а самой старшей было 73 года. "Спасибо всем, кто помогал мне создавать меня другого", – анонсировал премьеру клипа артист на своей странице в Instagram.
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