Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2021
 
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Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й

По словам украинского певца Виталия Козловского, использование матерных слов помогает ему поднять настроение.

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Козловский: Мне так проще высказаться
Козловский: Мне так проще высказаться
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский в интервью украинской ведущей Снежане Егоровой для ее канала на YouTube "Снежная лавина" заявил, что часто ругается матом.

"Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й. Мне так проще высказаться. Мне нужно иногда выругаться, чтобы прийти к людям с классным настроением.

Он отметил, что ругаются в кругу близких людей, которые привыкли и не реагируют на его слова.

ВИДЕО
Видео: Снежная лавина / YouTube

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Теги: Виталий Козловский, певец
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