Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту

Украинский артист Виталий Козловский поделился с подписчиками снимками, сделанными во время отдыха в Египте.

Украинский певец Виталий Козловский исполнил свою детскую мечту – увидел египетские пирамиды. Об этом он написал 16 декабря в Instagram, обнародовав снимки на фоне достопримечательностей.

На фото певец в чалме, зеленой рубашке и белых брюках позирует верхом на верблюде на фоне пирамид. На одном из снимков Козловский изображен стоя на животном.

"У тридцатипятилетнего мальчика сбылась детская мечта – побывать на пирамидах", – подписал он снимки.

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Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Осенью 2020 года Козловский сообщил, что поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на факультет музыкального искусства, а также что будет преподавать одну из дисциплин студентам этого факультета.