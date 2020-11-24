"Мой тополь – шестой". Козловский посадил в центре Киева дерево

По словам украинского певца Виталия Козловского, ноябрь – сезон для высадки тополей.

Украинский певец Виталий Козловский посадил черный тополь на аллее в центре Киева. Об этом он написал 23 ноября в Instagram.

По словам артиста, черный тополь не представляет опасности для аллергиков и хорошо очищает воздух.

"Теперь у меня есть "свое" дерево в центре Киева. Говорят, чтобы поддерживать экобаланс на планете, каждый человек в год должен высаживать по два дерева. Сейчас как раз сезон для высадки тополей. Теперь, проезжая мимо, буду смотреть и радоваться, как саженец превращается в большое крепкое дерево. Мой тополь – шестой на аллее", – рассказал Козловский.

Певец уточнил, что высаженное им дерево находится на бульваре Шевченко, 35.

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Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

1 сентября 2020 года Козловский сообщил, что поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на факультет музыкального искусства, а также будет преподавать одну из дисциплин студентам этого факультета.

Черный тополь – одно из самых популярных растений, которые применяются в озеленении населенных пунктов.