Экс-заложник боевиков, религиовед Козловский сообщил, что так и не получил обещанного жилья от государства

Бывший заложник боевиков "ДНР", религиовед Игорь Козловский рассказал, что три года после освобождения из тюрьмы в оккупированном Донецке живет и работает в Киеве, однако собственного жилья на подконтрольной украинскому правительству территории так и не имеет.

Козловский: Мы уже в возрасте, мне 66 лет, жене за 60. Никакой перспективы. Все там осталось, в Донецке Фото: Igor A. Kozlovskyy / Facebook

Бывший заложник боевиков, ученый-религиовед из Донецка Игоря Козловского в интервью изданию "Цензор.НЕТ", обнародованном 7 декабря, рассказал, что спустя три года после освобождения живет в съемной квартире в Киеве – обещанную квартиру государство ему так и не предоставило.

Он рассказал, что живет с супругой и 41-летним сыном, у которого синдром Дауна.

"В нашей семье сумасшедшие деньги уходят на лекарства. Скопить деньги, чтобы купить квартиру, – нереально. Мы уже в возрасте, мне 66 лет, жене за 60. Никакой перспективы. Все там осталось, в Донецке. Нашу квартиру там невозможно продать... Жена не выдержала. Она написала письмо и не одно: на Администрацию президента, на [мэра Киева Виталия] Кличко. От всех пришел ответ ни о чем. Из Администрации написали, что это не их проблемы", – отметил Козловский.

По его словам, мэрия Киева сообщила ему, что из-за того, что он не является жителем Киева и не прописан в столице, на квартирный учет поставить его не могут.

"Чтобы прописаться, нам нужно жилье. Получается замкнутый круг. Жена постоянно меня спрашивает: где квартира? Как нам жить? Ее оскорбляет, что нам в возрасте за 60 лет приходится начинать жизнь с нуля", – сказал религиовед.

Он пояснил, что сейчас работает в Институте философии. "Правда, зарплата тут для Киева очень даже небольшая. Но меня приглашают читать лекции в другие институции. Это немножко улучшает ситуацию", – добавил Козловский.

В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Козловского. Его супруга предположила, что причиной ареста стала переписка, которую ученый вел в Facebook.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил в марте 2017 года, что Козловскому подкинули две гранаты и обвинили в хранении боеприпасов.

В мае "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников, среди которых был и Козловский.